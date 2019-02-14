Цыбульский уверен, что договор с Ненецким округом даст Абхазии туристов и рынок сбыта

Подписанный меморандум о намерении по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Ненецкого автономного округа с Абхазией прокомментировал губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.

Меморандум о намерении - это первый шаг для выстраивания полноценных отношений, отметил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

"Для нас крайние важно найти те взаимодополняющие точки для наших территорий, которые могли бы быть полезными друг другу. Можно начать с туристско-рекреационной сферы, понимая огромный туристический потенциал Абхазии. Мы все из детства помним то, как отдыхали в Сухуме и наслаждались этими прекрасными краями", - отметил Цыбульский.

Также губернатор Ненецкого автономного округа отметил, что с точки зрения развития двустороннего товарооборота есть потенциал для развития отношений.

"Абхазия всегда славилась своими фруктами и овощами, выращенными в жарких условиях, полные витаминов. Это то, чего нам на Крайнем Севере не хватает. Я думаю, мы могли бы работать в этом направлении и быть друг другу полезными," – сказал Цыбульский.

На площадке Российского инвестиционного форума-2019, который прошел в Сочи 14 февраля, Абхазия подписала меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с администрацией Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

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