Онищенко: единственный способ избежать эпидемии кори – вакцинация

Единственный способ избежать эпидемии кори – вакцинация, напомнил в интервью радио Sputnik бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, вакцинальный иммунитет – не на всю жизнь, необходимо проводить ревакцинацию.

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"Мне посчастливилось от первого шага в профилактике кори с помощью вакцинопрофилактики участвовать в этом процессе и сейчас. Когда в 1967 году мы начали прививки в Советском Союзе, у нас сколько детей рождалось столько переболевало, никого это не миновало. До сих пор всемирная организация здравоохранения считает корь самой опасной болезнью. Благодаря вакцинопрофилактики количество детей, умирающих от кори стало меньше. Вакцинальный иммунитет, он не на всю жизнь, и нужно проводить ревакцинацию. В сегодняшнем национальном календаре вакцинация идет в первый год жизни, обязательна для всех детей. Затем мы стали делать ревакцинацию перед школой, за тем по эпидпоказаниям", - отметил Онищенко.

По словам Онищенко, когда в регионе ситуация с заболеваемостью кори неблагополучная, то необходимо привить все население.

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"Есть такая рекомендация, когда неблагополучие в регионе, то прививают всех. Если у детей есть подтверждение в медицинской карте, что он привит год назад, то этого делать не надо, взрослое население, у которых все утрачено, их всех привить надо, таким образом, мы сможем остановить этот процесс и, конечно, продолжать прививки всех до единого новорожденного", – сказал Геннадий Онищенко в беседе на радио Sputnik.