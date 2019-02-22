Габриелян о чемпионате ConiFA в Арцахе: у нас ажиотаж, готовимся

Главный тренер сборной Арцаха (Нагорного Карабаха) по футболу Вячеслав Габриелян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о команде страны-хозяйки чемпионата Европы по версии ConIFA 2019, об отношении к футболу в республике и о полях, на которых пройдут игры.

"Чемпионат внутри страны мы возобновили в прошлом году. Команда нашей сборной состоит в основном из игроков футбольного клуба "Лернаин Арцах", где я также являюсь главным тренером. В прошлом году на чемпионате Арцаха мы заняли первое место. Вообще-то у нас в республике футбол под номером один, на играх чемпионата Арцаха в прошлом году на стадионы приходили полторы - две тысячи любителей футбола. Тогда игры проходили в двух городах, в Степанакерте и Аскеране. А чемпионат ConIFA будет проходить уже в четырех городах, все поля почти готовы. В Степанакерте синтетическое покрытие, поле пятого поколения, и в Мартуни тоже, а в Аскеране и Мартакерте естественные поля. Расстояние до стадионов от столицы Степанакерта - самое большее час езды.

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У нас сейчас ажиотаж. Все это началось еще с прошлого года, мы готовимся. У нас стадион в Степанакерте вмещает восемь тысяч зрителей, а в других городах около трех-четырех тысяч человек. Думаю, все будет на высоком уровне, я уверен, что все пройдет на самом высоком уровне", - сообщил Габриелян.

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

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