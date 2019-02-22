Аутлев о культпроекте Абхазии в Адыгее: "потрогать" глазами

В городе Майкоп в Государственном музее искусств народов Востока, в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерствами культуры Республики Абхазии и Республики Адыгея, состоялась презентация проекта "Абхазия. История, культура, современность". В рамках проекта 22 февраля открылась выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии.

"В последнее время мы активно сотрудничаем. Сегодня целый цикл мероприятий. Акция "Абхазия. История, культура, современность" стала возможна, после соглашения о сотрудничестве. Оно было подписано в Сухуме в прошлом году. У нас открылась фотовыставка, а также организован круглый стол. Очень приятно, что Союз художников Абхазии, которому исполнилось 80 лет, решил провести такое мероприятие. Важно, когда творческие люди дружат и общаются. Национальный проект "Культура", уже вступил в России в действие. По его параметрам через пять лет мы должны достичь увеличения посещаемости учреждений культуры на 15 %, увеличение обращений к электронным ресурсам в пять раз. Мы, может быть, сделаем и больше, но живого общения никто не заменит. Возможность посмотреть работы художников в живую, пообщаться с ними, руками нельзя в музее трогать, но глазами "потрогать", если так можно выразиться, думаю, дорого стоит", - сказал Аутлев.

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На выставке в Адыгее представлено 86 работ абхазских художников. Экспозиция будет открыта для посетителей в течение месяца.

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