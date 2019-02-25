14:54 25 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.26
  • EUR74.09
Поиск
Валерия Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Адлейба о первом концерте третьего сезона "Ты супер!": очень волнуюсь, песня необычная

Радио
Получить короткую ссылку
1910

О том, как проходят репетиции к первому концерту нового сезона вокального конкурса "Ты супер!" и что изменилось на проекте, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала победительница первого сезона музыкального телевизионного шоу "Ты супер!" и участница третьего сезона Валерия Адлейба.

"Мы каждый день занимаемся, по два часа в день. У нас есть время и для отдыха, и для занятий, мы все получаем удовольствие от того, что здесь происходит и от того, что мы вновь работаем с командой НТВ. У нас уже был флешмоб, мы пели песню "Солдат идет по городу " и "Смуглянку" ко дню защитника Отечества. Нас хорошо поддерживали в метро, подпевали, мне кажется, что флешмоб удался", - отметила Адлейба.

Валерия сказала, что очень волнуется, потому что впервые выпала возможность исполнить необычную песню.   

"Сейчас у нас очень напряженной график, очень волнуюсь, у меня впервые песня, при исполнении которой нужно определенная манера. Я работаю каждый день, хотелось бы достойной спеть ее, представить Абхазию. Педагоги у нас новые, эта команда тоже очень крутая. Молодые ребята, добрые, всегда готовы помочь, поддержать и подсказать что-то", - сказала Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия.      

Полную версию беседы слушайте на радио Sputnik Абхазия.

По теме

Не устаю и не жалуюсь: Валерия Адлейба готовится к новому сезону "Ты супер!"
Подружились за неделю: одноклассники рассказали о Валерии Адлейба
Дважды в одну реку: как Валерия Адлейба собиралась на "Ты, супер!"


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Красная дорожка "Оскара-2019": лучшие кадры
Пес расплакался во время просмотра трогательной сцены из Короля Льва
"Король Лев" заставил плакать пса
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia