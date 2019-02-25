Адлейба о первом концерте третьего сезона "Ты супер!": очень волнуюсь, песня необычная

О том, как проходят репетиции к первому концерту нового сезона вокального конкурса "Ты супер!" и что изменилось на проекте, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала победительница первого сезона музыкального телевизионного шоу "Ты супер!" и участница третьего сезона Валерия Адлейба.

"Мы каждый день занимаемся, по два часа в день. У нас есть время и для отдыха, и для занятий, мы все получаем удовольствие от того, что здесь происходит и от того, что мы вновь работаем с командой НТВ. У нас уже был флешмоб, мы пели песню "Солдат идет по городу " и "Смуглянку" ко дню защитника Отечества. Нас хорошо поддерживали в метро, подпевали, мне кажется, что флешмоб удался", - отметила Адлейба.

Валерия сказала, что очень волнуется, потому что впервые выпала возможность исполнить необычную песню.

"Сейчас у нас очень напряженной график, очень волнуюсь, у меня впервые песня, при исполнении которой нужно определенная манера. Я работаю каждый день, хотелось бы достойной спеть ее, представить Абхазию. Педагоги у нас новые, эта команда тоже очень крутая. Молодые ребята, добрые, всегда готовы помочь, поддержать и подсказать что-то", - сказала Валерия Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Полную версию беседы слушайте на радио Sputnik Абхазия.