Спеть в метро: Валерия Адлейба приняла участие в флешмобе участников "Ты супер!"

5 марта большим благотворительным гала-концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца стартует новый сезон международного вокального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей "Ты супер!".

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В преддверии телевизионной премьеры шоу участники нового сезона, уже прибывшие на репетиционную базу, устроили в столичном метро вокальный флешмоб, передает Sputnik.

Сразу после отправления в одном из вагонов, следующих по Калужско-Рижской линии, Кирилл Есин запел "Смуглянку", мотив подхватили Валерия Адлейба, Диана Анкудинова, Виталий Толочкин и другие участники "Ты супер!". Ребята переживали, так как впервые принимали участие в подобном эксперименте и пели не на привычной сцене, а в вагоне метро.

По началу пассажиры реагировали сдержанно, но, узнав участников популярного шоу, стали аплодировать, подпевать и снимать на смартфоны. Второй куплет уже исполнял хор юных вокалистов и публики.

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Исполнение песен военных лет стало музыкальным подарком участников конкурса "Ты супер!" всем защитникам Отечества к 23 февраля.

© Sputnik Проект "Ты Супер!" Флешмоб в метро

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Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.