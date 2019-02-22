15:31 22 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.51
  • EUR74.33
Поиск

Спеть в метро: Валерия Адлейба приняла участие в флешмобе участников "Ты супер!"

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9630

5 марта большим благотворительным гала-концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца стартует новый сезон международного вокального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей "Ты супер!".

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В преддверии телевизионной премьеры шоу участники нового сезона, уже прибывшие на репетиционную базу, устроили в столичном метро вокальный флешмоб, передает Sputnik.

Сразу после отправления в одном из вагонов, следующих по Калужско-Рижской линии, Кирилл Есин запел "Смуглянку", мотив подхватили Валерия Адлейба, Диана Анкудинова, Виталий Толочкин и другие участники "Ты супер!". Ребята переживали, так как впервые принимали участие в подобном эксперименте и пели не на привычной сцене, а в вагоне метро.

По началу пассажиры реагировали сдержанно, но, узнав участников популярного шоу, стали аплодировать, подпевать и снимать на смартфоны. Второй куплет уже исполнял хор юных вокалистов и публики.

Не устаю и не жалуюсь: Валерия Адлейба готовится к новому сезону "Ты супер!">>

Исполнение песен военных лет стало музыкальным подарком участников конкурса "Ты супер!" всем защитникам Отечества к 23 февраля.

© Sputnik
Проект "Ты Супер!" Флешмоб в метро

Адлейба об участии в новом сезоне "Ты супер!": я мечтала пережить все снова>>

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.

По теме

Третий сезон "Ты супер!" начнется с гала-концерта в Кремле
Валерия Адлейба: главный талисман в моей жизни – моя семья
Дважды в одну реку: как Валерия Адлейба собиралась на "Ты, супер!"
Теги:
"Ты супер!"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушки - потом: лучшие кадры с авиационно-космической выставки Aero India 2019
Накопить и поделиться: инвестор рассказал о проекте завода энергооборудования в Очамчыре
Ракетная система С-400 "Триумф"

Соцсети

Sputnikabkhazia