Тужба обозначил фаворитов чемпионата Европы ConiFA-2019

По словам футбольного эксперта Вианора Тужба, почти все команды Чемпионата Европы по версии ConIFA 2019 способны дойти до полуфинала.

"Я не выделял бы явных фаворитов чемпионата, но есть группа команд, которые уже известны по своим выступлениям на чемпионате мира и Европы ConiFA. К ним относится Падания. Она дважды чемпион Европы, а вот чемпионат мира команда пока не выигрывала, но она всегда находится в группе лидеров. Помимо Падании, фаворитом является и Арцах – хозяева чемпионата. Команда будет пользоваться поддержкой зрителей", - отметил Тужба.

К числу фаворитов чемпионата Европы эксперт причислил и команды дебютантов.

"Мы также знаем донецкий и луганский футбол, на мой взгляд, эти две сборные будут бороться за титул. Сам чемпионат ConiFA 2019 из всех проводимых наиболее ровный. Во-первых, это чемпионат Европы, а тут откровенно слабых команд нет. Из 12 участников есть команды, которые трудно представить, что будут бороться за первое место, но почти все они способны дойти до полуфинала", - сказал Тужба.

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Чемпионат Европы по версии ConiFA пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

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