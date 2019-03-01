Гицба рассказал, что замедляет процесс репатриации абхазов из Турции

В эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии, бывший полпред Абхазии в Турции Инар Гицба рассказал о связях Абхазии с турецкой диаспорой и о том, что могло бы ускорить процесс репатриации соотечественников из Турции.

1 марта исполняется 25 лет со дня основания в Турции полномочного представительства Республики Абхазия.

С июня 2014 года по февраль 2017 Инар Гицба возглавлял полномочное представительство Республики Абхазия в Турции.

Гицба отметил, что сегодня у Абхазии отношения с диаспорой в Турции находятся на очень высоком уровне.

"Сегодня проходит очень тесное взаимодействие и общение. Конечно, хотелось бы, чтобы это общение укреплялось. Основным фактором укрепления отношений послужило бы открытие прямого морского сообщения, потому что сложно и дорого представителям нашей диаспоры приезжать в Абхазию", - сказал Гицба.

Он отметил, что необходимо пересмотреть подходы к вопросам репатриации.

"По отчету Министерства репатриации, в 2018 году 543 человека получило гражданство Абхазии. Среди них оставшихся в Абхазии всего около 20 человек. Огромное влияние на это оказывает и общемировой спад на финансовых рынках. Зачастую люди, несмотря на то, что очень сильно любят свою страну, не готовы сменить лучшие условия на несколько худшие. Тут, конечно, предстоит огромная работа, чтобы здесь создать им максимально комфортные условия", - подчеркнул дипломат.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.