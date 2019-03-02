Мы все умрем. Вирусы и бактерии как биологическое оружие

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин обвиняет в эпидемии американские биолаборатории: "…В Украине работают 15(!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы… Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы?"
Правда, зампред комитета Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что эпидемия кори на Украине – это не результат испытания биологического оружия Соединёнными Штатами, а естественная вспышка эпидемии. Однако он полагает, что американские лаборатории действительно тестируют болезнетворные вирусы и бактерии на территориях других стран. Как по соседству с Россией (свиной грипп в Грузии, вирус Зика в Абхазии), так и в странах дальнего зарубежья (вспышка Эболы в Африке в 2018 году).
Кто сегодня обладает биологическим оружием? В чём его основная опасность? Какие существуют меры предотвращения и защиты? Можем ли мы как-нибудь обернуть разработки биооружия себе на благо? На эти и другие вопросы эксперты ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
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