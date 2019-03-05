Надарая: при борьбе с мраморным клопом в Абхазии нужна авиация

Глава Галского района Абхазии Тимур Надарая, рассказывая на совещании в Минсельхозе о ситуации с нашествием мраморного клопа, отметил, что работа по борьбе с вредителями в прошлом году дала свой результат.

Надарая сообщил, что в Галском районе отмечается резкое сокращение популяции мраморного клопа.

"Но вред, который принес клоп сельхозкультурам, остался, потому что вредитель распространил все грибковые заболевания растений. У нас урожай уже больше погибает от этих грибковых заболеваний, чем от мраморного клопа", - рассказал Надарая.

Глава района также сообщил, что в Гале уже началась обработка ядохимикатами растений, которые станут для вредителя подпиткой после зимней спячки.

© Sputnik Бадрак Авидзба Механический сбор мраморного клопа в Абхазии начнется 4 марта

"Но в то же время у нас после войны в восточных районах есть огромные территории, где никто не проживает. Эти места проблемные, там никто ничего не обрабатывает. В этом случае использование авиации принесло бы пользу", - сказал Тимур Надарая.

Глава Галского района также отметил, что результаты борьбы с мраморным клопом в Абхазии лучше, чем в западных странах, потому что население собственными силами ведет обработку территорий химикатами, чего нет ни в одной другой стране, так как это связано с большой опасностью для здоровья человека.

О том, как будет организована работа по борьбе с мраморными клопами в Абхазии в 2019 году, что нужно сделать для развития фруктовых плантаций и как бороться с болезнями ореховых деревьев, обсудил Минсельхоз республики с коллегами из России в пятницу 1 марта. Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия сообщил коллегам, что 4 марта в трех районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском - начнется механический сбор вредителя, и по мере необходимости с 10 марта в других районах республики.