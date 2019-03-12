Мукба об участии в MITT: ощущаем рост интереса к Абхазии

Начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба в эфире радио Sputnik отметил, что туристическая выставка MITT является продуктивной площадкой для развития туризма в Абхазии.

"Мы на MITT уже в четвертый раз и считаем ее продуктивной площадкой. Каждый год наш стенд меняется, появляются все новые турпродукты, работа ведется самая активная. Мы ощущаем, что спрос и интерес к Абхазии с каждым годом растет. Это первая выставка, в которой Министерство по курортам и туризму Абхазии представлено в качестве участника. Вся работа ведется прямо на площадке, подписание договоров, обмен информацией", - сказал Мукба.

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MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира.

26 Московская международная туристическая выставка MITT будет проходить с 12 по 14 марта в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".