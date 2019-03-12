Экспозиция Абхазии открылась на MITT в Москве

МОСКВА, 12 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма" и Торгово-промышленная палата Абхазии представляют республику на международной туристической выставке MITT, которая открылась в Москве во вторник 12 марта.

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Международная выставка МITT проводится в Москве в 26 раз. Четвертый год в ней принимают участие и представители абхазского туристического бизнеса.

MITT — важнейшее событие для туристического рынка. Именно здесь демонстрируются новые программы, определяются тренды и ведущие направления на весь будущий год, отметила президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Абхазский союз туризма" и Гильдия отельеров в этом году приехала на выставку консолидировано. Мы представляем около 15 организаций – это и отели, и туристические компании, и пансионаты Абхазии. Да, это один и тот же форум, но каждая выставка разная. Разная для нас. Мы от маленького стенда перешли уже к большому праздничному стенду. Я считаю, это успех. Выставки, в первую очередь имиджевые. Если страна участвует на такой большой выставке, которая пользуется большим авторитетом, значит страна существует, она туристическая и развивается в этом направлении. Абхазия развивается. У нас появляются хорошего уровня новые пансионаты и отели, которые будут пользоваться успехом этим летом", – сказала президент "Абхазского союза туризма".

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Анна Калягина добавила, что в рамках выставки запланирована деловая программа, в ней появились новые спикеры и форматы выступлений – питч-сессии, панельные дискуссии, мастер-классы.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Сотрудники у стойки информации Абхазия на Международной туристической выставке "Путешествие и туризм" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

В первый день MITT, 12 марта, на выставке проходит конференция "Туристско-информационный центр. Пути повышения эффективности. Лучший российский и зарубежный опыт". Второй день будет посвящен конференции "Тренды развития туристической отрасли – Travel Trends".

По словам Калягиной, абхазские участники примут активное участие и в этих событиях.

"Это обсуждение важных вещей. Мы должны слышать, что о нас говорят, и должны быть в теме того, что происходит в туристическом сообществе, высказывать и развиваться вместе с участниками", – отметила Калягина.

Кроме презентации турпродуктов и туристских маршрутов республики, Торгово-промышленная палата Абхазии представляет широкий спектр продукции, производимой в республике. Посетители смогут продегустировать экологически чистую продукцию из Абхазии: вина, чачу, сыр, аджинджух, мед, аджику, уточнила начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова.

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"Наш основной турист – россиянин, наша абхазская продукция хорошо известна и горячо любима здесь. Ежегодно мы стараемся представлять разных производителей. Стараемся представить вес спектр абхазской продукции. Мы демонстрируем новый вид экскурсионных маршрутов, такой как гастрономический туризм. Когда многие гурманы пробуют нашу продукцию, те, кто никогда не был в Абхазии, говорят, что приедут в Абхазию, чтобы поближе познакомиться с абхазской кухней", – отметила Даурова.

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© Sputnik / Кирилл Каллиников Стенд Абхазия на Международной туристической выставке "Путешествие и туризм" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

MITT традиционно проходит в Экспоцентре — на престижной выставочной площадке в центре Москвы. Выставка – эпицентр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями, участие в которой становится необходимым условием успеха в предстоящем туристическом сезоне, добавил начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

"На этой площадке с нашими потенциальными партнерами мы ведем активную работу, подписываем договоры, обмениваемся с ними информацией. Павильон наш постоянно меняется, появляются новые туристические продукты, количество участников с каждым годом увеличивается. Здесь всегда оживленно. Спрос и интерес к нам растет с каждым годом. В прошлом году, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в Сочи, количество отдохнувших туристов в Абхазии было чуть меньше, чем в позапрошлом. В этом году мы ожидаем активный сезон и готовы к нему", – сказал Адамур Мукба.

В MITT 2019 принимает участие более 1 800 компаний из 54 стран мира. Экспозиция занимает шесть павильонов и залов общей площадью 40 тысяч квадратных метров.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Плакат Абхазия на Международной туристической выставке "Путешествие и туризм" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

На туристической выставке в 2019 году представлены новые страны и новые туристические направления: дебютируют Катар, Ливан, Сейшельские острова, Никарагуа, Камбоджа, Танзания, Монголия и Индонезия.

Выставка MITT "Путешествия и туризм" в ЦВК "Экспоцентр" будет открыта с 12 по 14 марта.