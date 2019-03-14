Барциц о MITT -2019: редко бываю доволен результатами, но Абхазия порадовала

В Москве сегодня завершает свою работу 26 международная туристическая выставка MITT. Абхазию на этой выставке представляют Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма", Торгово-промышленная палата Абхазии и Гильдия отельеров.

© Foto / предоставлено Анной Малкиной Малкина о MITT-2019: многие иностранцы узнали об Абхазии

"К моему удовлетворению, а я, как правило, довольно требовательно отношусь к стандартам представления своей страны на международной арене и, честно говоря, мы редко бываем совсем довольными, но хочу сказать, что в этом году Абхазия достойно представляет свой туристический потенциал. Порадовало то, что наша экспозиция по площади увеличилась как минимум в два раза. Это была обширная экспозиция, разместившаяся в очень хорошем, престижном месте. Конечно, порадовал и уровень представительства. Самое главное, что все участники находились в живом взаимодействии, все занимались одним делом – пытались достичь наибольшего совокупного результата, что бросалось в глаза. Атмосфера была по-настоящему деловая", - отметил Барциц.

Олег Барциц также сообщил что абхазская экспозиция вызывает огромный интерес выставки своей красочностью и потенциалом и у функционеров отрасли, и у посетителей, и у СМИ.

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"Я считаю, что абхазское участие в выставке в этом году на высоте", - заключил торговый представитель Абхазии.

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MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира.