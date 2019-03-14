Клименко о MITT-2019: европейцев привлекает экотуризм Абхазии

В Москве завершилась 26 международная туристическая выставка MITT-2019, участие в которой Абхазия приняла в четвертый раз. Все представители республики на этой выставке отмечают повышенный интерес в абхазскому стенду.

Генеральный директор Amra Park-Hotel & Spa Елена Клименко в интервью Sputnik сообщила, что Абхазия вызывала интерес у многих туристов и агентов, присутствующих на выставке.

© Foto / Илона Гарцкия Повернуться лицом к туристу: чем привлекла Абхазия внимание на MITT

"Думаю, что получится дальше с ними сотрудничать и продвигать Абхазию. Очень много иностранных делегаций интересовались экотурами и турами, направленными на природные ресурсы. Задавали много вопросов, касающихся въезда в республику, визового режима, формальностей перехода границы. Эти вопросы были интересны гражданам европейских стран. Интерес иностранцев к Абхазии на туристической выставке был повышенным. Это отмечается, потому что приходилось много говорить на английском языке. Для иностранцев интересен экотуризм. В моду сейчас входит здоровый образ жизни. Люди из мегаполисов тянутся к уединенным и малоизвестным местам", - рассказала Клименко.

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