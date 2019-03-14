Каюн: работа над дикцией и речью воспитывает ребенка

"Критерии оценок исходили из того, удалось ли чтецу рассказать историю так, чтобы слушатель понял ее, смог ли эмоционально вовлечь слушателя, насколько была грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений. Были случаи у нас, когда ребята, читая, переигрывали, слишком жестикулировали, и это мешало донести текст до зрителей. Естественно, это был уже минус. У нас было пять позиций, по каждой из них выставлялся бал, затем суммировался. Те, кто набрали больше баллов, они и вошли в десятку лучших", - рассказала Каюн.

Она отметила, что в этом году уровень мастерства чтецов в сравнении с предыдущим годом был намного выше. Такие конкурсы, по словам Каюн, развивают детей.

"Я думаю, когда дети работают над культурой речи, над своей дикцией, это их воспитывает и приучает правильно двигаться. Надо, чтобы дети и дальше принимали участие в наших конкурсах, это развивает", - отметила Каюн.

Национальный этап Международного конкурса юных чтецов "Живая классика", в котором приняли участие 77 школьников Абхазии, прошел в Сухуме 11 марта. Трое победителей получили путевки в "Артек", где они представят республику в финале конкурса.

Организаторами конкурса юных чтецов "Живая классика" являются Министерство просвещения России, Россотрудничество, "Роспечать", фонд "Русский мир", фонд "Живая классика".

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