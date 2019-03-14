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Наталья Каюн на презентации Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера Стоянка Человека в Кабинете Министров
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каюн: работа над дикцией и речью воспитывает ребенка

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О критериях отбора победителей национального этапа Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" рассказала Sputnik куратор проекта Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн.

"Критерии оценок исходили из того, удалось ли чтецу рассказать историю так, чтобы слушатель понял ее, смог ли эмоционально вовлечь слушателя, насколько была грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений. Были случаи у нас, когда ребята, читая, переигрывали, слишком жестикулировали, и это мешало донести текст до зрителей. Естественно, это был уже минус. У нас было пять позиций, по каждой из них выставлялся бал, затем суммировался. Те, кто набрали больше баллов, они и вошли в десятку лучших", - рассказала Каюн.

© Sputnik / Макс Ветров
Победители "Живой классики" представят Абхазию в "Артеке"

Она отметила, что в этом году уровень мастерства чтецов в сравнении с предыдущим годом был намного выше. Такие конкурсы, по словам Каюн, развивают детей.

"Я думаю, когда дети работают над культурой речи, над своей дикцией, это их воспитывает и приучает правильно двигаться. Надо, чтобы дети и дальше принимали участие в наших конкурсах, это развивает", - отметила Каюн.

Национальный этап Международного конкурса юных чтецов "Живая классика", в котором приняли участие 77 школьников Абхазии, прошел в Сухуме 11 марта. Трое победителей получили путевки в "Артек", где они представят республику в финале конкурса.

Организаторами конкурса юных чтецов "Живая классика" являются Министерство просвещения России, Россотрудничество, "Роспечать", фонд "Русский мир", фонд "Живая классика".

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Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Представительство Россотрудничества в Абхазии


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