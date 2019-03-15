Клинцевич о стрельбе в Крайстчерче: для террора нет границ

Террористы нашли для себя узкие места, сказал в эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя теракт в Новой Зеландии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает телеканал 1 News.

"До недавнего времени в Новой Зеландии ничего подобного не было, и это большая серьезная неожиданность. Не исключаю, что террористы нашли более узкие места для себя, зная, что там особого противодействия террористическим организациям не было. Как показывает жизнь, для террора нет границ и национальности. И то, что уже много лет твердит во все легкие Россия, что бороться с этим злом можно только, объединив усилия, для многих это все еще непонятно, все еще многие пытаются побыть по принципу "моя хата с краю". Сегодня каждый ответственный человек и руководитель должен понимать, что с чумой 21 века, международным террором, бороться нужно только сообща. Других вариантов нет", - сказал политик в эфире радио Sputnik.

Не менее 48 пострадавших находятся в больнице с огнестрельными ранениями, добавили в управлении здравоохранения региона Кентербери.

Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек>>

Ранее СМИ писали о гибели 27 человек и десятках раненых.

По предварительным данным, россиян среди жертв нет.