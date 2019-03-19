Дбар: проникновение новых вредителей из Сочи в Абхазию – вопрос времени

Около двадцати новых вредителей растений в последние годы зафиксировано в Сочи, семь из них уже появились в Абхазии.
Роман Дбар отметил, что список потенциальных вредителей растений Абхазии достаточно длинный, возникает вопрос, как реагировать на стоящие у порога угрозы?
"Чтобы упредить опасность, нужно о ней знать, надо знать этих вредителей в лицо, распознавать те повреждения, которые они наносят. Нужно проводить постоянный мониторинг растений, которые потенциально находятся под угрозой воздействия этих вредителей. В любом случае эти вредители будут появляться, этот процесс нельзя остановить. Это результат глобализации, результат изменения климата. Этот процесс никогда не останавливался, просто в отдельные годы он шел быстрее, в отдельные был не столь активен. Это вопрос времени", - подчеркнул ученый.
В пример Роман Дбар привел каштановую орехотворку, которая уже появилась на Западном Кавказе, значит, рано или поздно она окажется в Абхазии. Каштановая орехотворка – летающее насекомое, значит, границ для нее не существует, отметил эколог.
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