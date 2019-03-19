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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар: проникновение новых вредителей из Сочи в Абхазию – вопрос времени

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Как бороться с новыми вредителями растений, которые попадают в Абхазию с соседних территорий, и можно ли преградить им путь в республику, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Около двадцати новых вредителей растений в последние годы зафиксировано в Сочи, семь из них уже появились в Абхазии.

Роман Дбар отметил, что список потенциальных вредителей растений Абхазии достаточно длинный, возникает вопрос, как реагировать на стоящие у порога угрозы?

Ловушка для мраморного клопа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Чтобы упредить опасность, нужно о ней знать, надо знать этих вредителей в лицо, распознавать те повреждения, которые они наносят. Нужно проводить постоянный мониторинг растений, которые потенциально находятся под угрозой воздействия этих вредителей. В любом случае эти вредители будут появляться, этот процесс нельзя остановить. Это результат глобализации, результат изменения климата. Этот процесс никогда не останавливался, просто в отдельные годы он шел быстрее, в отдельные был не столь активен. Это вопрос времени", - подчеркнул ученый.

В пример Роман Дбар привел каштановую орехотворку, которая уже появилась на Западном Кавказе, значит, рано или поздно она окажется в Абхазии. Каштановая орехотворка – летающее насекомое, значит, границ для нее не существует, отметил эколог.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik.

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Теги:
Роман Дбар


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