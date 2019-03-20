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Геннадий Аламиа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аламиа о переводе "Ромео и Джульетты" на абхазский: это как пересадка сердца

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Поэт Геннадий Аламиа на пресс конференции в Sputnik рассказал, какое значение придает переводу пьесы "Ромео и Джульетта" на абхазский язык.

"Трудно переводить с одного языка на другой. Иногда в современном театре мало обращают внимание на язык. Но я считаю, что для Абхазского театра это важно. Ведь абхазский язык развивается не только благодаря литературе, но и театру. В театре должен жить язык, развиваться. Я придаю огромное значение языку, переводу. В моем понимании нужно не просто переводить слова. Перевод - это как пересадка сердца. Он должен действовать так, чтобы наполнил спектакль, был его жизнью, мог передать замысел драматурга, режиссера, художника. Ну, а если у меня получится перевод, то в руках такого режиссера, как Адгур Кове и художника, как Батал Джапуа, он не зачахнет, а, наоборот, расцветет", - сказал Аламиа на пресс конференции в Sputnik.

Адаптация Шекспира: абхазский театр поставит спектакль "Ромео и Джульетта">>

Абхазский театр имени Самсона Чанба поставит спектакль "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. Постановка приурочена к юбилею театра - 90 лет тому назад была открыта абхазская драматическая студия, которая подготовила первую плеяду профессиональных актеров. 



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