Бондаренко о деле Вышинского: никакого правосудия на Украине нет

Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что невозможно что-либо спрогнозировать в деле главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, так как носит политический характер.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отметил важное значение решения о передаче его дела в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины. Адвокаты журналиста просили передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного суда Украины.

"Удовлетворить частично ходатайство защитников, передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда", объявил председательствующий судья Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины. Во время перерыва заседания Вышинский в беседе с журналистами выразил уверенность, что дело развалится, как только начнётся рассмотрение по существу. Он напомнил, что одно из обвинений против него "попросту пропало".

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"Делать какие-то прогнозы украинского в кавычках правосудия - это дело неблагодарное, потому что никакого правосудия на Украине давно нет. Ситуация может развиваться самым разным образом. Я не берусь предугадать, приведет это к позитивному разрешению дела или наоборот усугубит. На данный момент дело Кирилла Вышинского остается в первую очередь политическим вопросом и будет, безусловно, использоваться действующим президентом в рамках его избирательной кампании", - сказал Бондаренко в эфире радио Sputnik.