Каюн о курсах "Русский по пятницам" в Сухуме: праздник языка

Организатор "Тотального диктанта" в Абхазии Наталья Каюн в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как курсы "Русский по пятницам" помогают справиться с предстоящей проверкой на грамотность.

Абхазия пятый год подряд принимает участие в акции "Тотальный диктант", третий год подряд Россотрудничество проводит здесь занятия с условным названием "Русский по пятницам", рассказала Наталья Каюн.

"Это условное название курсов, которые проводятся в любой день недели. Мы приглашаем всех желающих вне зависимости от возраста и профессии, чтобы приобщиться ко всемирной акции "Тотальный диктант". Это проходит в очень созидательной атмосфере, атмосфере юмора, понимания. То есть это такой праздник языка. Поэтому мы приглашаем все категории немного проверить себя. На занятиях объясняются наиболее употребляемые правила и наиболее трудные. К сожалению, на занятия приходят мало слушателей. Эти занятия дают общение. Они не обязательные, но их участники что-то приобретают. Каждое занятие – это определенная тема. Это не школьная система с вызовом к доске, с ответами, с оценками. Считаю, что эта форма очень эффективная, она не задавливает ученика обязательным изучением дома, используя какие-то формы зубрежки", - сообщила Каюн.

Наталья Каюн считает, что те, кто посещает занятия "Русский по пятницам", покажут намного выше результат.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Пятый ежегодный "Тотальный диктант" пройдет в четырех городах Абхазии 13 апреля.

По пятницам и не только: как в Сухуме готовятся к "Тотальному диктанту">>

"Русский по пятницам" в Сухуме проводят уже третий год. В этом году занятия разбили на два дня – по понедельникам и пятницам в 15:00.