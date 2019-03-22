По пятницам и не только: как в Сухуме готовятся к "Тотальному диктанту"

О том, как в Россотрудничестве идет подготовка к "Тотальному диктанту", почему русский не только по пятницам, кто ходит на занятия, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Уже ровно месяц в Сухуме идут бесплатные курсы "Русский по пятницам". Школьники, студенты да и просто желающие каждые пятницу и, как позже выяснится, понедельник встречаются в уютной атмосфере в одном из залов в Доме Москвы. Именно здесь председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн проводит уроки русского.

Занятия начинаются в 15:00. Ученики сразу после школы спешат на полюбившиеся курсы. Лишь только корреспондент Sputnik с опозданием скребется в дверь.

- Вы как слушатель? – спрашивает Наталья Каюн, для которой наш приход становится неожиданным.

- Нет, как журналист.

Проходим в зал и занимаем место. Слушателей немного. Всего пять учеников сухумских школ. Сами участники курсов объясняют свою немногочисленность ленью сверстников. Хотя Наталье Каюн видится все иначе. В другие дни слушателей больше. Сегодня, возможно, дождь помешал.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Бесплатные курсы "Русский по пятницам"

Ученики совершенно из разных классов. Кто в седьмом, кто в восьмом, а кто в десятом. Но разный уровень знаний не мешает им понимать материал, который объясняет на занятиях Наталья Каюн.

Восьмиклассника Инала Герзмава из Сухумской школы №10 на бесплатные занятия в Россотрудничество привела его мама. Как признается Инал, до занятий в Россотрудничестве у него были проблемы с русским языком.

"Ошибки в письме совершал, с грамматикой, пунктуацией были проблемы. А бесплатные занятия по понедельникам и пятницам нас очень привлекли. И я после уроков стал ходить. Все отлично. Правила понятно и доступно объясняют. Теперь у меня нет проблем с русским. По предмету пятерки. Буду участвовать в "Тотальном диктанте", – улыбается школьник.

Сам Инал Герзмава в свою очередь потянул за собой на курсы свою одноклассницу Диану Авидзба.

"Это довольно-таки помогает мне с русским. Я знаю больше, чем раньше. Как мне кажется, сейчас я стала понимать правила лучше. Например, тема "вводные слова" раньше мне была не совсем понятна. С недавних пор мы здесь начали их разбирать, и теперь я более или менее понимаю", – признается Авидзба.

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А вот у Жанны Айба, учащейся школы № 3, проблем с русским нет. Но, по ее мнению, предела совершенству нет. Она уже два года не пропускает курсы. Они ей помогают не забыть школьную программу. Ученица жалуется, что в десятом классе предмет преподают всего раз в неделю, и этого недостаточно.

"Я для себя хочу ходить на эти занятия, чтобы еще лучше изучить. Курсы помогают мне не забыть те темы, которые мы прошли уже в школе. Потому что в 10 классе русский язык только раз в неделю. Этого недостаточно. А курсы помогают мне. Здесь важные темы по пунктуации, обособлению причастных оборотов – самые сложные темы, которые будут встречаться в диктанте. Я принимаю участие в акции уже третий год подряд. Мне нравится изучать русский язык. У меня в школе с ним проблем не было", – отметила Жанна Айба.

Сейчас Жанна готовится к "Тотальному диктанту". В акции грамотности она участвует третий год подряд. В пределах Абхазии она почти рекордсмен. Ведь диктант здесь проходит всего пять лет.

Секрет успеха

После разбора теории по вводным конструкциям Наталья Каюн с учениками приступает к практике. Разбирают один из текстов, которые к каждому занятию присылает генштаб "Тотального диктанта".

© Sputnik / Томас Тхайцук Каюн: работа над дикцией и речью воспитывает ребенка

В 2019 году автором диктанта выступает российский писатель Павел Басинский.

"Автор всех занятий "Русский по пятницам" – автор текста "Тотального диктанта" в 2019 году. Это Павел Басинский. Он готовит тексты. Затем филологи и лингвисты обрабатывают предложения с учетом правил, которые необходимо знать", – объясняет Наталья Каюн.

К каждому занятию готовится специальная презентация с текстом и отдельным разбором каждого предложения из диктанта. Наталья Каюн предлагает своим слушателям устно разобрать материал. Отдельное внимание обращают на вводные конструкции.

Вопросов у преподавателя к своим слушателям много: когда пишутся не и ни, к какой части речи относится слово, где писать приставки "пре" и "при".

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Вскоре очередь доходит и до корреспондента Sputnik. Нужно с правильной интонацией прочитать сложносочиненное предложение. Но Каюн сразу успокаивает – не нужно пугаться длинных предложений.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Бесплатные курсы "Русский по пятницам"

"Половинкин, не спеша, с закрытыми глазами, потянулся. Так он часто просыпался в Питтсбурге от нежного солнечного ожога на щеке, не открывая глаз. Пока отец Браун и Нина (просто Нина как он называл приемную мать) не войдут в комнату, не коснутся прохладными губами его нагретой щеки и не скажут в голос: "Доброе утро, дорогой!".

Неплохо, выносит вердикт Каюн, и все же можно было медленнее и выразительнее прочитать. Ведь главная хитрость написания грамотного текста – правильное чтение, интонация.

"Наша беда в том, что все мы читаем быстро. Ребята, читайте медленнее. Когда будете писать диктант, внимательно слушайте диктатора. В этом году диктант в Сухуме будет читать Вадим Чеха, он уж очень постарается. Так что внимательно следите", – наставляет под конец Наталья Каюн.

А насколько хорошо ученики усвоили занятие, выяснится на следующей неделе, когда они от разбора перейдут к написанию текста.

Юбилейный Тотальный

Пятый ежегодный "Тотальный диктант" пройдет в четырех городах Абхазии 13 апреля.

"Тотальный диктант – всемирная акция, которая проводится достаточно давно. Абхазия принимает участие уже пятый раз. Конечно же, мы приглашаем всех принять участие и прийти в Сухумскую школу № 2. Организаторы "Тотального диктанта" проводят не только акцию грамотности, но и сопровождают ее тем, что во многих городах проводят занятия по русскому языку. Условно они называются "Русский по пятницам". Мы знаем, что есть сайт "Тотальный диктант", где выкладывается информация. Хочу отметить, что Абхазия стоит на втором месте в списке этих занятий. Весь мир знает, что в Абхазии, в Сухуме, проводятся бесплатные занятия по русскому языку", – отметила Наталья Каюн.

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"Русский по пятницам" в Сухуме проводят уже третий год. В этом году занятия разбили на два дня – по понедельникам и пятницам в 15:00.