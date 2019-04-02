Литовкин о прекращении поставок Анкаре F-35: США пытаются выкрутить руки Турции

Турция не прогнется перед американцами, заявил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, комментируя прекращение поставок Турции материалов для F-35.

США прекратили поставки Турции материалов для F-35, заявили в Пентагоне. Министерство обороны США потребовало от Турции "безусловного отказа" от российских С-400.

"Они пытаются выкрутить Турции руки для того, чтобы Турция одумалась. Ведь Турция заплатила за эти многофункциональные истребители F-35. В их производство вложены и турецкие деньги. Американцы, оказывается, непорядочные люди, и они не хотят выполнять свою часть обязательств – передать Турции те самолеты, которые она заказывала", - сказал Литовкин в эфире радио Sputnik.

Виктор Литовкин выразил уверенность, что Турция не прогнется перед американцами.

"Если американцы не поставят F-35, у Турции есть шанс и вариант заказать у России CУ-35, которые ничем не уступают F-35, поэтому американцы и здесь могут пролететь", - отметил эксперт.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

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Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.