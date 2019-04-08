Калягина о форуме "Открытый Крым": наладили новые контакты без посредников

VIII Международный туристский форум "Открытый Крым", в котором участвовала делегация из Абхазии, проходил в Симферополе 5 и 6 апреля. Он был посвящен предстоящему курортному сезону 2019 года в Крыму и на Юге России. Весенний форум традиционно выстраивает стратегию и тактику успешного "высокого" сезона, он также направлен на подготовку всех участников процесса к курортному сезону, на решение актуальных вопросов развития туристической отрасли.

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"Этот форум рассчитан на профессионалов в туристической сфере именно Крыма и сюда приехали люди обменяться опытом. Были подняты очень интересные вопросы, все рабочие площадки были нацелены на то чтобы обсудить, как же в Крыму улучшить сервис, качество и количество туристов. Так как мы очень сильно похожи, это все касается и нас, тем самым обеспечить поток туристов себе. Я думаю, что форум очень полезный, хороший. Завели новые контакты, уже в дальнейшем будем развивать их. Теперь мы ждем к нам Крымскую делегацию, мы пригласили на рекламные туры. Мы налаживаем контакт без посредничества. Мы напрямую вышли на Крым и можем работать так же с туристами Крыма. К примеру, собирается группа и напрямую едет в Абхазию, мы, как принимающая сторона, можем принять этих туристов, договорившись напрямую с крымчанами", - сказала Калягина.

По словам президента "Абхазского союза туризма" на форуме обсуждались и проблемы транспортной логистики, говорилось и о том, что можно наладить и экскурсионный транспорт на несколько дней в Абхазию из Крыма.

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