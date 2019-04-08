Цушба-Верещагина: вся вселенная "Джингликов" основана на Абхазии

Спецпоказ мультфильма "Джинглики", сценаристом которого стала абхазка Амина Цушба-Верещагина, состоялся на втором Сухумском международном кинофестивале в воскресенье 7 апреля.

"Мы детально прорабатывали каждого персонажа. Например, Бедокур – это полностью наша старшая дочь Киара. Мы полностью списывали с нее поведенческие характеристики. Например, надевание дуршлага на голову. Так Киара делала в детстве. Мы хотели сделать персонажи очень разными, чтобы каждый ребенок мог найти своего персонажа и мог следовать его каким-то поведенческим паттернам. Мы долго работали над сериалом, консультировались с психологами, проводили фокус-группы. Кстати, удивительно, что самые невероятные отклики по фокус-группе были именно в Италии. Итальянцы очень полюбили "Джингликов" буквально с первого показа. "Джинглики" показывали на Диснее, у них было студийное право на показ мультфильма первые два года. Сейчас "Джинглики" показывают в 190 странах на английском языке, на федеральных каналах в России", - рассказал сценарист.

© Foto / Open Alliance Media Абхазия в Джингл-сити: мультсериал абхазского сценариста показали в Сухуме

Амина Цушба-Верещагина сообщила, что между собой создатель мультфильма называют 14-серийным боевичком.

"На этом проект пока остановился, и дальше он будет развиваться в каком-то другом формате, возможно, в формате полного метра или будут новые серии. Скажу честно, "Джинглики" – это первый серьезный кейс, которым можно гордиться. На самом деле, вся вселенная "Джингликов" основана на Абхазии. Мой супруг, режиссер-постановщик, когда приехал в Абхазию, был потрясен. Мы побывали в Афоне, прогулялись по заповеднику и решили делать "Джингликов" так – мы насовали пальм, море, пещеры, скалы, водопады. Я бы сказала, что весь визуал "Джингликов" – это Абхазия", - рассказала Амина Цушба-Верещагина.

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Мультипликационный фильм "Джинглики" имеет большую фестивальную историю. Он уже побывал на известных мировых показах и награжден заметными в международном анимационном сообществе призами – за лучший короткометражный мультфильм на американском фестивале San Diego International Kids' Film Festival и "Золотым дельфином" за лучший анимационный сериал на фестивале Cyber Sousa в Китае. В "Джингликах" сценаристы стремились сделать персонажи очень разными, чтобы каждый ребенок мог себя ассоциировать с ними.