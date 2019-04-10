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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о "Шедеврах московской сцены": после каждого фестиваля РУСДРАМ взрывается идеями

Радио
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Проведение фестиваля "Шедевры Московской сцены" очень важно для развития театрального искусства в Абхазии, отметил на пресс-конференции в РУСДРАМе заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

Пресс-конференция, посвященная гастролям московского Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Русском театре драмы имени Искандера в среду 10 апреля.

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия на пресс-конференции отметил,  что проект  "Шедевры московской сцены" не только развивает театральное искусство республики, но и  развивает хороший вкус у жителей республики. 

"Такого рода фестивалей после войны не было. Мы имеем возможность видеть здесь лучшие театры Москвы. Надеюсь, этот фестиваль тоже придаст новый импульс Русскому театру, потому что я чувствую, после каждого фестиваля у вас что-то новое взрывается, появляется, потому что это новые идеи, новая игра", – сказал Батал Кобахия.

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Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены", будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".



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