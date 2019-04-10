Кобахия о "Шедеврах московской сцены": после каждого фестиваля РУСДРАМ взрывается идеями

Пресс-конференция, посвященная гастролям московского Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Русском театре драмы имени Искандера в среду 10 апреля.
Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия на пресс-конференции отметил, что проект "Шедевры московской сцены" не только развивает театральное искусство республики, но и развивает хороший вкус у жителей республики.
"Такого рода фестивалей после войны не было. Мы имеем возможность видеть здесь лучшие театры Москвы. Надеюсь, этот фестиваль тоже придаст новый импульс Русскому театру, потому что я чувствую, после каждого фестиваля у вас что-то новое взрывается, появляется, потому что это новые идеи, новая игра", – сказал Батал Кобахия.
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Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены", будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".