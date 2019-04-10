Дбар о новом вредителе в Абхазии: урон нанесет, но уничтожить эвкалипты не сможет

Распространение вредителя офелимуса, поражающего эвкалипты, началось на западе республики. Первые зараженные эвкалипты уже зарегистрированы в Гагре.

"Конечно, существуют химические меры борьбы против этого вредителя, препараты проникают в ткани листьев, и делают их несъедобными или же вредители погибают при питании обработанных листьев. Но в последнее время во многих странах пытаются использовать естественных врагов паразитов. с ними в некоторых странах активно работают, например, в Израиле. В Абхазии же обработка высокоствольных эвкалиптов представляет собой большую проблему, в наших условиях это практически нереализуемо. Наши эвкалипты очень высокие, тем более, когда речь идет об эвкалиптах, произрастающих в курортных зонах, в этом случае химическая обработка не допускается", - подчеркнул Дбар.

По словам директора Института экологии Абхазии ситуация с эвкалиптами схожа с ситуацией с пальмами.

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"Придется создавать отдельную схему, отдельную комиссию, но говорить о том, что распространение этого вредителя полностью уничтожит эвкалиптовые насаждения, не приходится. Вредитель может нанести урон, но полностью уничтожить эвкалипт он не может. Есть время для того, чтобы определиться со стратегией борьбы с этим вредителем", - сказал Дбар.

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