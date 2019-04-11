Хинтба о спектаклях "Театра на Юго-Западе" в РУСДРАМЕ: это должен увидеть зритель

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

© Sputnik / Томас Тхайцук Энергетическая прокачка: Театр на Юго-Западе покажет в Сухуме три спектакля

"Спектакли, которые мы показываем в рамках проекта "Шедевры московской сцены", привлекает колоссальное внимание зрителя. Действительно, спектакли которые мы привозим, театры, которые мы привозим, - это важные, актуальные, интересные спектакли, которые должны увидеть наш зритель. Я очень рад, что у него есть возможность увидеть лучшие московские спектакли, не выезжая из Абхазии", - отметил Хинтба.

"Театр на Юго-Западе" - театр с бешеной энергетикой, вообще, это то, что отличает его от других театров, отметил Хинтба на пресс-конференции в РУСДРАМе.

Кобахия о "Шедеврах московской сцены": после каждого фестиваля РУСДРАМ взрывается идеями>>

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

