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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о спектаклях "Театра на Юго-Западе" в РУСДРАМЕ: это должен увидеть зритель

Радио
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Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции рассказал о трех спектаклях, которые представлены абхазскому зрителю в рамках проекта "Шедевры московской сцены".

Гастроли Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены" будут проходить в Русском театре драмы с 23 по 25 апреля. Московский театр покажет три спектакля – "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

Спектакль Портрет Дориана Грея Театра на Юго-Западе в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Энергетическая прокачка: Театр на Юго-Западе покажет в Сухуме три спектакля

"Спектакли, которые мы показываем в рамках проекта "Шедевры московской сцены", привлекает колоссальное внимание зрителя. Действительно, спектакли которые мы привозим, театры, которые мы привозим, - это важные, актуальные, интересные спектакли, которые должны увидеть наш зритель. Я очень рад, что у него есть возможность увидеть лучшие московские спектакли, не выезжая из Абхазии", - отметил Хинтба.

"Театр на Юго-Западе" - театр с бешеной энергетикой, вообще, это то, что отличает его от других театров, отметил Хинтба на пресс-конференции в РУСДРАМе.

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Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.
 

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Теги:
РУСДРАМ, Ираклий Хинтба


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