Пушков: выдвинув обвинения Ассанжу, США нанесут ущерб своей безопасности

Петиция к властям Великобритании с требованием не допустить экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, которую призвала поддержать американская актриса и модель Памела Андерсон, набрала более 42 тысяч подписей.

© AFP 2019 / NIKLAS HALLE'N Песков: арест Ассанжа не соотносится с принципами свободы СМИ

"Совершенно очевидно, что преследование Джулиана Ассанжа носит политический характер. Это ясно по последовательности событий: обвинения в его адрес Швецией были выдвинуты вскоре после того, как WikiLeaks опубликовал эти 400 тысяч документов, относящихся к войне в США в Ираке и Афганистане, была также опубликована личная переписка Хилари Клинтон, на базе которой Трамп обвинил Клинтон в неправильном обращении с закрытой информацией и даже во время избирательной кампании обещал посадить ее в тюрьму. Речь идет о том, что публикации WikiLeaks нанесли ущерб тем политическим фигурам, тем институтам в США, которые занимались ведением незаконной войны в Ираке, манипуляциями в ходе последней предвыборной кампании", - сказала Пушков в эфире радио Sputnik.

Была поставлена цель добраться до Ассанжа, и после смены власти в Эквадоре США усилили давление на власти этой страны, новый лидер этой страны решил расстаться с Ассанжем, считает эксперт.

© AP Photo. Matt Dunham "Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

"Главный вопрос, чем это завершится для Ассанжа? И тут есть большой разброс оценок. Очевидно, что он предстанет перед британским судом по обвинению нарушения правил выхода под залог – он в должный смрок в 2012 году не явился в британский суд, а вместо этого укрылся в посольстве Эквадора. Так что у британских властей есть формальные основания для его задержания. Но здесь речь идет о наказании максимум до года тюрьмы. Главный вопрос в том, выдадут ли они Ассанжа американцам. Вокруг этого сейчас будут ломаться копья. Насколько я знаю, официальных обвинений со стороны США Ассанжу не предъявлено. Они просят его экстрадиции, но документальных обвинений, если я правильно ситуацию, нет. Либо они носят скрытый характер. Специалисты считают, что американцам будет трудно выдвинуть против него обвинения в публичной плоскости, потому что тогда нужно буде раскрывать те секретные документы, которые опубликовал Ассанж, таким образом США нанесут дополнительный ущерб своей собственной безопасности, расширят зону секретных документов, которые выйдут наружу", - отметил Алексей Пушков.

В четверг стало известно, что Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне>>

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить казнь.