Мэр Сухума Харазия о ситуации с вывозом мусора: городу грозят крысы и эпидемии

Как долго еще столица Абхазии может обходиться без действующего мусорного полигона и чем чревато складирование бытовых отходов в гаражах и на улицах, рассказал глава города Адгур Харазия на заседании Сухумского городского Собрания депутатов.

Депутаты Сухумского городского Собрания намерены обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне - такое решение было принято на заседании столичного собрания депутатов в пятницу 12 апреля.

Свою оценку сложившейся ситуации, в частности, каковы резервы города по складированию бытовых отходов, дал глава столичной администрации Адгур Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мы не уступим: митингующие на сухумской свалке продолжат свою акцию

"Сегодняшний день - и все. Гаражи всех шести МУПов заполнены мусором. Одно дело, когда на свалке крысы, а когда крысы в городе в местах скопления мусора? А такая ситуация завтра может сложиться. Это эпидемия всех мыслимых и немыслимых болезней. Город весь завоет, и вы даже не представляете, что будет. Все мусорные свалки создавали решением Совета Министров Грузии, определялись места и утверждались Госпланом СССР. Это был очень серьезный подход. Я чуть старше вас и хорошо помню, когда в Новом районе невозможно было ходить – там все дымило при СССР. И ни один герой, который сегодня стоит (на митинге протеста – ред), а там же стоят 80-летние люди, тогда почему голос не поднимал? Раньше сжигали мусор, а сегодня мы мусор не сжигаем. С того момента, как я здесь работаю, мы мусор захораниваем. Мы роем яму глубиной шесть-семь метров и каждый метр засыпаем землей. Но это никому не мешает. Там нет выделения метана, там нет возгорания", - рассказал Харазия.

Решение Горсобрания было принято в связи с протестом жителей района Маяк, которые закрыли проезд на городскую свалку.

Определена дата закрытия сухумской свалки>>

11 апреля по итогам заседания Совета Безопасности Абхазии было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года, но митингующих не устроил этот вариант.