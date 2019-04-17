Асафов о премии Джулиану Ассанжу: "косметическая мера", которая не поможет ему

Основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж получил учрежденную фракцией Европарламента премию "за право на информацию".

Премия парламентской фракции "Осведомители и защитники права на информацию" вручается отдельным лицам или группам, которые "подвергались запугиванию или преследованиям за раскрытие правды". Премия названа в честь Дафны Каруаны Галиции.

© AP Photo. Matt Dunham "Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

"Европарламент при всей своей важной позиции и внимании, привлекаемом к Ассанжу, ничем ему не поможет. Он обвиняется в нарушении уголовных статей, причем всех статей мы не знаем, они могут начать появляться в ближайшее время как новое основание для его депортации или более длительном заключении. Но в любом случае такое внимание показывает, что общественность Европы обеспокоена судьбой Ассанжа, а особенно методами, которыми действуют США, для выполнения своих целей. Ведь под прикрытием гуманных и благих вещей они фактически борются со свободой слова, вводят тотальную цензуру не только на территории США, но и по всему миру. Это не может не беспокоить Европарламент", - отметил Асафов.

По мнению политолога, присуждение премии Джулиану Ассанжу является "косметической мерой", которая никак не повлияет и не поможет ему.

"Остается надеяться, что Дональд Трамп помилует Ассанжа, для того чтобы получить очки в качестве любителя милосердия, и в рамках предвыборной кампании 2020-го сделает это для определенной репутационной привлекательности. Но пока судьба Ассанжа выглядит максимально плохо и, скорее всего, он может получить серьезное наказание сразу после депортации в США", - сказал Асафов в эфире радио Sputnik.

Пушков: выдвинув обвинения Ассанжу, США нанесут ущерб своей безопасности>>

США обвиняют основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить смертная казнь.