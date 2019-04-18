Кобахия: богатое культурное наследие Абхазии – главный посыл миру, что мы государство

Тема культурного наследия в последние годы все чаще звучит в Абхазии, но пока мы не осознали значимость того, что имеем, сказал на пресс-конференции в АГТРК замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Накануне этого праздника о значении культурного наследия речь шла на пресс-конференции в АГРТК.

"Мы в последние годы все время видим катаклизмы, связанные с сохранением культурного наследия. Война в Сирии, Пальмира – мы все были потрясены. Буквально на днях произошло ужасное по силе разрушение - сгорел уникальный памятник собор Парижской Богоматери в Париже. И после этого все люди, эксперты постоянно говорят о культурном наследии, о его хрупкости. Это какой-то месседж сверху на то, чтобы мы обратили внимание на то наследие, которое мы имеем, что человек без прошлого не может думать о будущем. В свое время Чингиз Айтматов в своем произведении "И дольше века длится день" писал о проблеме манкуртизма, о человеке, который не имеет память. Я сейчас не говорю об Абхазии, речь идет об общей проблеме, касающейся культурного наследия, у меня ощущение, что мы почти становимся манкуртами, когда становимся свидетелями актов вандализма в отношении объектов культурного наследия, которые часто бывают у нас, небрежности вольной или невольной. А ведь самый главный вызов миру, что мы - государство, что мы - народ, что мы имеем свою историю, что мы имеем право на очень многие привилегии, которые имеют страны, - это наше богатое культурное наследие. Тема культурного наследия стала часто звучать в последнее время, но пока мы не осознали ту значимость наследия, которое мы имеем. А Абхазия – это территория, на которой представлены практически все этапы человечества от времени возникновения первых людей. Мы должны это ценить и беречь", - сказал Батал Кобахия.

Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: "Сохраним нашу историческую родину".

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Этот день, известный также как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.