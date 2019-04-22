Акаба: Зеленскому будет легче наладить диалог Украины с Россией

Почему народ Украины сделал выбор в пользу Зеленского, а Порошенко даже административный ресурс не помог одержать победу на выборах президента, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины многие аналитики говорят о том, что таким образом народ проголосовал не столько за Зеленского, сколько против действующего политического режима, против Порошенко.

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"Я совершенно согласна с тем, что результаты выборов свидетельствуют о том, что народ очень разочаровался в Порошенко, который в 2014 году совершил государственный переворот. Наверное, люди его поддержали тогда, потому что ожидали, что Украина будет очень успешно развиваться. Но ничего этого не произошло, а, напротив, Украина испортила отношения с Россией, война на Донбассе - все это связано с политикой Порошенко. Поэтому я считаю, что результаты выборов вполне логичны. Единственное, что приятно удивляет, что на Украине не смогли использовать административный ресурс, который играет серьезную роль во время выборов. В данном случае народ, видимо, был настолько разочарован, что это не сработало, и мандат доверия получил Зеленский", - сказала Акаба.

По словам Нателлы Акаба, в пользу Зеленского на выборах сыграло то, что он молодой политик.

"Люди считают, что приход нового, молодого политика может способствовать тому, чтобы произошли какие-то перемены, ведущие к лучшему. И потом, у Зеленского есть определенная харизма. Это тоже сыграло свою роль. Думаю, что украинцы устали от Порошенко и его коррупции и надеются, что Зеленский не будет вести политику, когда одни богатеют, а другие нищают", - отметил политолог.

Нателла Акаба считает, что украинцам понравилось обещание Зеленского изменить политику на Украине.

"Хотя никто не должен надеяться, что эта политика станет антизападной. Я уверена, что прозападная политика Украины продолжится, потому что сам Зеленский не говорил, что радикально изменит внешнеполитическую деятельность. Но тем не менее появление нового политика дает надежду на новые инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе. У Зеленского есть возможности начать новый диалог. Не думаю, что Владимир Зеленский начнет явно пророссийскую политику, но все-таки, мне кажется, ему легче будет наладить какой-то диалог с Россией", - отметила Нателла Акаба.

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Данные Exit poll: Зеленский набрал 72,7% голосов на выборах президента Украины>>

Второй тур выборов президента прошел в воскресенье на Украине. Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,15% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 97,04% протоколов.