Сагария: любой поймет, о чем песня, если исполнитель ее пропустит через себя

"Если песня написана с душой и исполнена, то это заметно. Помню, мы ездили в Кампучию, сегодняшнюю Камбоджу, репертуар был весь абхазский. У нас были концерты, когда приходилось исполнять песни по два раза, например, "Шьышь нани". Можете представить себе, в Юго-Восточной Азии, где люди не знают наш язык, просили исполнить песни по два раза. И люди понимали нас. Наша главная задача была в том, чтобы донести - кто мы. Если песня прошла через тебя, любой зритель в какой бы ни было стране поймет тебя", - сказал Сагария.
Заслуженному артисту Абхазии вчера исполнилось 67 лет.
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Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.