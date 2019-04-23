Сагария: любой поймет, о чем песня, если исполнитель ее пропустит через себя

Участник и художественный руководитель легендарного абхазского ансамбля "Апсны-67" Нодар Сагария в интервью на радио Sputnik отметил, что песня, исполненная с душой, понятна каждому человеку, вне зависимости знает он или нет язык, на котором написаны слова.

"Если песня написана с душой и исполнена, то это заметно. Помню, мы ездили в Кампучию, сегодняшнюю Камбоджу, репертуар был весь абхазский. У нас были концерты, когда приходилось исполнять песни по два раза, например, "Шьышь нани". Можете представить себе, в Юго-Восточной Азии, где люди не знают наш язык, просили исполнить песни по два раза. И люди понимали нас. Наша главная задача была в том, чтобы донести - кто мы. Если песня прошла через тебя, любой зритель в какой бы ни было стране поймет тебя", - сказал Сагария.

Заслуженному артисту Абхазии вчера исполнилось 67 лет.

От аккордеона до "Апсны 67": музыкальный путь Нодара Сагария>>

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.