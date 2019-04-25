Читанава: в Абхазии возрождается самшит, уничтоженный огневкой

В Абхазии есть положительный опыт борьбы с самшитовой огневкой, сказал на совещании в Кабинете Министров председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"В Абхазии практически не осталось естественных насаждений самшита. Единственное место – это ущелье реки Бзыбь. Популяция самшитовой огневки в Абхазии значительно снизилась – такова динамика, мы это видели еще по прошлому году. В прошлом году мы произвели всего четыре обработки самшита, тогда как ранее мы это делали шесть-семь раз. Так что динамика есть - под пологом высохшего самшитового леса идет возобновление самшита. Это говорит о том, что жизнь продолжается, и о полномасштабной гибели самшита говорить не приходится", - сообщил Читанава.

Читанава подчеркнул, что коллеги из Сочи абсолютно не пытаются восстанавливать самшит, ссылаясь на то, что в Абхазии еще есть самшит, соответственно, остается еще огневка.

"Пока в Абхазии не уничтожат последний кустик самшита, восстанавливать они не будут. А я им ответил: "Не дождетесь! Мы самшитовую огневку уничтожим здесь, а далее будет продолжаться восстановление самшитовых лесов. В природе это заведено задолго до нас", - сказал Савелий Читанава.

В Кабинете Министров Абхазии 24 апреля состоялось совещание, посвященное борьбе с инвазивными вредителями.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было насекомое.

Савелий Читанава: самшит в Абхазии восстанавливается>>

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.