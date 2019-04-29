Лисовский: деградация окружающей среды опаснее ядерного взрыва

Экологическая катастрофа представляет более серьёзную угрозу миру, чем ядерное оружие. Об этом рассказал РИА Новости бывший директор Службы внешней разведки России генерал армии Вячеслав Трубников.
"Как разведчик, я вообще вижу проблемы с экологией главной реальной угрозой человечеству", — заявил он.
"Действительно, экологическая катастрофа не всеми людьми замечается в сознании. Она идет ежедневно, ежечасно, ежеминутно, мы движемся к какому-то определенному тупику, который в результате заканчивается экологической катастрофой. Что такое ядерная война? Это одномоментное столкновение держав, выпуск ракет, взрывы, радиация и в этом случае смерть наступает моментально. Дальше процессы уже начинают идти в природе, но для человечества ядерная война – это моментальная смерть. Экологическая катастрофа растянута во времени и она сказывается незримо. То есть, люди могут умирать от онкологии, к примеру, и не понимать, от чего, хотя это может происходить из-за состояния окружающей среды. Истребляя леса, загрязняя воду, загрязняя воздушный бассейн, мы фактически убиваем не только человечество, но и животных, и растительность. И это не сразу заметно людьми. То есть процесс деградации окружающей среды происходит незаметно и он более страшен и опасен, чем ядерный взрыв. Поэтому я согласен с мнением Трубникова", - сказал Лисовский в эфире радио Sputnik.
Лед и пламя: потепление в Арктике может спровоцировать климатическую катастрофу>>
Ранее в общественной организации "Зелёный патруль" выяснили, что десятки городов России являются экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы.