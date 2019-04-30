Тарба рассказал, с какими физическими патологиями призывники попадают в абхазскую армию

Исполняющий обязанности военного комиссара Абхазии Беслан Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, чем опасна свойственная кавказцам патология носа и почему от нее нужно избавляться как можно раньше.

"У нас есть болезнь, свойственная для кавказцев, - искривление носа, которая требует оперативного вмешательства. Многие это оттягивают, но родителям нужно знать, что эту операцию нужно до призыва проводить. В основном этот недуг выявляется у призывников. Мы направляем призывников в больницу. Эту операцию может проводить и наш военный госпиталь. Искривление носа отрицательно влияет на физическое развитие человека, так как кислород плохо попадает в организм и человек не растет. С такими патологиями молодые люди не попадают по приказу медосвидетельствования на отсрочку или на другие льготы", - сказал военком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Долг Родине: начался весенний призыв в Абхазскую армию

Беслан Тарба рассказал, что в минобороны проходят встречи с допризывниками.

"Всем известно, что молодежь вместо бега и утренней зарядки перешла на телефоны. Хотелось бы, чтобы физподготовка молодежи была лучше. Но учебный центр Минобороны восстанавливает их первое дыхание. Обращаюсь к молодежи, их родителям и школам, чтобы больше внимания уделяли спорту. Только спорт может упразднить многие болезни, с которыми попадают на призывной пункт. И конечно, когда в учебном центре призывники получают нагрузку, начинают выявляться те или иные заболевания", - отметил Тарба.

Весенняя призывная кампания будет проходить до начала июля.

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