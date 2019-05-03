Повирскер о русской школе в Сухуме после пожара: от огня спасли, от дождя погибает

В общеобразовательной школе №2 города Сухум с раннего утра кипит работа – педагоги, работники школы, учащиеся, их родители и сотрудники МЧС спасают от дождя школьный инвентарь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе

"Вчера пострадала только крыша, даже запаха гари в коридорах не было. Сейчас школа погибает самым настоящим образом из-за дождя. Накрыть сейчас невозможно, потому что еще вчера вечером крыша продолжала тлеть и приезжали сотрудники МЧС. Все мы, учителя, работники, сносим в спортзал, где не течет. Все, что можно мы спасаем. Вода уже просачивается до первого этажа, спортзал пока сухой. Полы в школе из лиственницы, они не набухнут, а вот парты, шкафы - все это мы пытаемся спустить. Спасибо МЧС, которое прислало ребят к нам на помощь. Мы перевозим в школу "Альфа" и в заочную школу мебель, все, что возможно. Все нам помогают, никто не остался равнодушным. Но погодные условия, как назло, мешают. Добровольно помогают наши учащиеся и их родители", - рассказала Ирина Повирскер.

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По факту пожара в Сухумской городской школе №2, произошедшего 2 мая, прокуратура города Сухум проводит доследственную проверку.

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Восстановление средней школы N2 в Сухуме, пострадавшей от пожара, начнется в ближайшее время, заявил на пресс-конференции министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.