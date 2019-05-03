МЧС Абхазии: пожары в школах происходят в основном из-за замыкания

Начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев в интервью Sputnik рассказал о пожарной безопасности в школах республики.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. С 1994 года зарегистрировано 37 пожаров и возгораний в различных учреждениях образования, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

"В школе (Сухумская школа №2, в которой произошел пожар 2 мая - ред.) имеется внутренний противопожарный водопровод, также есть информационные таблички. Первичные средства были, но их надо было доукомплектовать, нужно было докупить несколько огнетушителей", - добавил он.

Кроме того, в школе есть план эвакуации, однако необходимо было обработать деревянные конструкции огнезащитной пропиткой.

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"Также не было пожарной сигнализации, нужно было привести электропроводку в соответствие. Последняя проверка проводилась в августе 2018 года, ежегодно мы делаем предписания по всем выявленным нарушениям", - говорит Елбакиев.

Точная причина пожара пока не установлена, но есть вероятность того, что возгорание произошло из-за замыкания электричества.

В основном возгорания в учреждениях образования Абхазии связаны с элетротехническими причинами, сообщил Ираклий Елбакиев.

"За 2018 год зарегистрировано три возгорания и пожара, и все они связаны с электротехническими причинами – это замыкание электрощита, электропроводки", - сказал Елбакиев.

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Он подчеркнул, что основной акцент при соблюдении правил противопожарной безопасности нужно ставить на руководстве образовательных учреждений.

"Должны быть более бдительными и ответственными по пожарной безопасности на местах. Щит, проводка, невыключенные лампочки – все это нужно контролировать, и тогда можно уменьшить количество возгораний и пожаров", - отметил он.

Ежегодно в начале и в конце учебного года проводятся проверки в дошкольных и школьных учреждениях, по результатам которых даются предписания, сказал Елбакиев.

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"В августе перед началом занятий в школах проводится контрольная проверка. Если предписания не выполнены, то должны привлекать к административной ответственности. Директора ссылаются на маленькое финансирование, если, допустим, надо менять проводку, на это нужны немалые средства. Мы входим в положение, стараемся не штрафовать, однако если из года в год предписания не выполняются, то приходится штрафовать, в 2018 году было вынесено 12 штрафов", - подчеркнул Елбакиев.

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Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.