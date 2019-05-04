Сайтиев: не знал, что в Абхазии растет бамбук

Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Буйвасар Сайтиев в эфире радио Sputnik поделился впечатлениями о своем коротком пребывании в Абхазии.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев приехал в Абхазию на открытие XXVI Международного турнира по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бувайсар Сайтиев: у Абхазии огромные традиции в различных видах единоборств

"Здесь тысячелетние деревья. Красивейший берег. Я даже не знал, что здесь растет бамбук. Абхазия – райский край. Неудивительно, что такие добрые с широкой душой люди здесь живут. Я очень многих знаю представителей великого абхазского народа, дружу с ними и сегодня впервые увидел в каком красивом месте живут такие благородные люди", – отметил Сайтиев в интервью Sputnik Абхазия.

Бувайсар Сайтиев – один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, семикратный победитель Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998 года, заслуженный мастер спорта России.

XXVI Международный турнир по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба завершится 5 мая.

Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба открылся в Сухуме>>

Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастера спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.