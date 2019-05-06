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Олег Смирнов
© Sputnik / Александр Натрускин

Смирнов об авиакатастрофе в Шереметьево: главный вопрос – почему полилось топливо рекой

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Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире радио Sputnik рассказал, что является самым интересным вопросом в возгорании самолета в аэропорту Шереметьево.

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Сейчас с ними работают следователи. Потом их передадут для расшифровки в специализированную организацию.

"Есть факт, что командир корабля заявил о том, что их самолет поразила молния. Да, молния была, есть и будет и на протяжении ста с лишним лет существования авиации молнии всегда сопровождали самолеты на всех высотах. Так будет и дальше, но существуют железобетонные правила и мировые, и наши федеральные, где черным по белому написано, что в мощную кучевую облачность категорически запрещено заходить самолетам. Потому что в мощных кучевых облачностях прячутся такие опасности и риски, которые миновать не удастся. Видел ли экипаж эту мощную кучевую облачность своим бортовым радиолокатором – это должна установить комиссия. Если он видел и вошел в эту облачность, то это нарушение существующих федеральных авиационных правил и международных правил. Не увидеть это облако тоже возможно", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Смирнова, попадание молнии в борт самолета не является трагедией, трагедией стало то, что после посадки самолета он начал разваливаться и потекло рекой топливо. 

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

По последним данным, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб.



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