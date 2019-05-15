Гаспарян о деле Вышинского: Украина будет разыгрывать эту карту до конца

15 мая исполняется ровно год с момента ареста в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене, уже год журналист находится в заключении.

С того момента, как украинские власти по надуманному обвинению бросили Кирилла Вышинского в тюрьму, весь этот год украинское общество старательно дистанцировалось от этой темы, и такое отсутствие реакции уже стало частью сложившейся на Украине политической системы, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь российский политический эксперт, публицист Армен Гаспарян.

© Sputnik / Алексей Куденко Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского прошла в Москве

"Наивно полагать, что украинские власти проявят благоразумие, для них эта тема закрыта, и неслучайно ни господин Зеленский во время предвыборной кампании об этом не говорил, ни господин Коломойский ни словом не обмолвился", ― сказал Гаспарян.

По словам политического эксперта, в сложившейся ситуации Кирилл Вышинский держится молодцом и, насколько это возможно, сохраняет спокойствие, хотя ему предъявлены тяжелейшие обвинения.

"У меня, к сожалению, нет сомнений, что Украина будет разыгрывать эту карту до последнего, хотя я убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует и Кирилл будет на свободе", ― пожелал Гаспарян.

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Дело Вышинского стало ярким и показательным предательством таких декларируемых ценностей, как свобода слова и неприкосновенность журналистов, которыми на протяжении многих лет оперировал Запад, отметил собеседник Sputnik.