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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik / Владимир Федоренко

Джабаров о встрече Помпео с Путиным: начинаем друг друга слушать и слышать

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал визит Помпео в Россию.

Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.

Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
© Sputnik / Сергей Гунеев
Помпео о встрече с Путиным: мы хорошо поговорили

"Несмотря на огромную критику, которую господин Помпео сам обрушил на наше руководство, на нашу политику, прилетел и, на мой взгляд, внешне хотя бы как положено дипломату и разведчику. Очень доброжелательно выслушивал министра иностранных дел, и с большим интересом слушал нашего президента. Я не говорю, что что-то резко поменяется завтра, послезавтра, это ведь рушить можно очень быстро, а восстанавливать, созидать - это достаточно длинный процесс, но хотя бы мы начинаем друг друга слушать и слышать", - сказал Джабаров в эфире радио Sputnik.  

Президент США Дональд Трамп в среду проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео после того, как глава американской дипломатии вернется из Сочи.

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По данным пресс-службы президента, беседа состоится в 14.45 по местному времени (21.45 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Она пройдет в закрытом режиме.

 

 

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Теги:
Владимир Путин


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