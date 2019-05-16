Лолуа: рассчитываем, что турпоток на Рицу летом увеличится на треть

Рита Лолуа сообщила, что за 12 дней мая в Рицинском реликтовом национальном парке побывало 16,5 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года было около девяти тысяч.

"Мы анализировали, брали цифры за период моей работы – было и 8 и 12 тысяч туристов за майские праздники, мы прогнозировали около 10 тысяч посетителей, поэтому стало приятной неожиданностью, что Рицу посетило такое количество людей", - сказала Лолуа.

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По ее словам, такой успех в первую очередь связан с погодными условиями.

"Ну и, безусловно, мы проводим большую информационную работу. Всюду, где мы можем, на различных сайтах размещаем информацию. Мы общаемся с нашими друзьями из различных нацпарков России, посылаем им наши фильмы. Сказались и условия, которые созданы в нашем парке. Все вместе дружно поработали, чтобы принять и приятно удивить наших туристов", - сообщила директор парка.

Рита Лолуа отметила, что с начала года туристический поток на Рицу больше по сравнению с прошлым годом в среднем на пять процентов, а по прогнозам на летний период, поток туристов должен быть больше на 25-30 процентов.

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