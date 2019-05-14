Абхазия за майские праздники приняла свыше двадцати тысяч туристов

По сообщению Южного таможенного управления более 30 тысяч транспортных средств и более 132 тысяч физических лиц, следующих в обоих направлениях, пересекли российско-абхазскую границу в период майских праздников.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Более двадцати тысяч человек прибыло в Абхазию на майские праздники, сказал в интервью Sputnik начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

Так, за десять дней мая Новоафонскую пещеру посетило 7 902 человека, за аналогичный период 2018 года пещеру посетило 4 тысячи 258 человек. Рицинский национальный реликтовый парк на майские праздники посетили 16 488 человек, в прошлом году за первые десять дней мая количество туристов было девять тысяч человек.

"Показатели очень хорошие, объекты размещения подтверждают очень активный спрос в период майских праздников. Мы смело можем сказать, что летний курортный сезон стартовал намного раньше и эффективнее", - подчеркнул Адамур Мукба.

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Он также отметил, что туристы более активно бронируют номера в объектах размещения по сравнению с прошлым годом.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.

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Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Новоафонская пещера, одна из наиболее крупных пещер в Абхазии, находится в Гудаутском районе. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.

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