Тужба о диспансеризации в Сухумском районе: протолкнуться невозможно

Диспансеризация населения Сухумского района проходит с 14 по 20 мая на базе Республиканской больницы.

"Это очень солидная кампания. Работают 11 специалистов как детских, так и взрослых. Все поставлено на достаточно серьезном уровне. Все проходит во дворе ЦРБ. Взрослые регистрируются в здании поликлиники, детей принимают в конференц-зале. Единственное, что у меня вызвало заминку, мне пришлось переделать график приема детей после того, как выяснилось, что прием детей до 19-летнего возраста ведется только в сопровождении родителей. Пришлось срочно предупреждать директоров школ. В России такой закон – детей нельзя осматривать, если нет доверенности или кого-то из родителей", - сообщил Тужба.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Захарова: плюс диспансеризации в Абхазии - возможность лечиться в России

Андрей Тужба отметил высокую активность населения.

"Протолкнуться там невозможно. Есть, конечно, и сложности, потому что народу много и общая очередь. По времени это затратно. Человек сам выбирает маршрутизацию – там есть обязательные для посещения кабинеты и то, что назначит доктор. Нет такого, что я пришел и хочу только УЗИ пройти, это нереально. Это делается по назначению врача, чтобы не перегружать кабинет. А что касается флюорографии, то я жителей Сухумского района оповестил о том, что мне все равно, будут они проходить узких специалистов или нет, их в конечном итоге можно пройти и в Абхазии, но флюорографию они сделать обязаны. Пройти флюорографию в Абхазии очень сложно – один аппарат на всю республику, если он есть. Раньше они были почти в каждом медучреждении, были и передвижные установки. А так, конечно, большое спасибо бригаде российских врачей, они делают для нас великое дело", - сказал врач.

Диспансеризацию в Абхазии прошли уже более шести тысяч человек>>

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Автомобили мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прибыли в Абхазию для проведения всеобщей диспансеризации населения республики 4 апреля. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе.