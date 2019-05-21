Калягина: когда идет борьба за туриста, мы начинаем массовые брожения

Президент "Абхазского союза туризма " Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказала о том, как реагируют туристы на нынешнюю ситуацию в Абхазии, в связи с акцией протеста оппозиции.

Второй день у здания парламента - Народного Собрания Абхазии, проходит бессрочная акция протеста оппозиции, в связи с тем, что было принято решение не переносить выборы президента, которые должны состояться в июле, на осень нынешнего года.

"К сожалению, на ситуацию с туристами влияет абсолютно все. И сейчас, когда идет борьба со многими странами за туриста, мы допускаем такие колоссальные ошибки. Прежде всего, мы почему-то начинаем массовые брожения перед летним сезоном.

Поймите, турбизнес не гонится за капиталом, мы хотим, чтобы имидж республики поддерживался, и к нам все-таки ехали туристы. Мы прекрасно знаем, как туристический бизнес влияет на всю республику", -сказала Калягина.

Она отметила, что нынешняя ситуация в Абхазии негативно влияет на туристическую сферу. Сообщила, что поступают звонки от турагентов, к которым в свою очередь обращаются обеспокоенные люди.

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В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.