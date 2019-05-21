Туристы начали отменять бронирование в Абхазии, узнав о протестных акциях

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Во многих отелях Абхазии уже начались отмены бронирований, рассказала Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Нам сообщили, что бронирования во многих отелях уже начали отменять. Пока не можем комментировать количество отмен. Мы, конечно, сейчас будем анализировать ситуацию, будем связываться с коллегами, уточнять, насколько все трагично", - сказала Калягина.

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По ее словам, турагенты, работающие в разных городах России, обеспокоены ситуацией в Абхазии.

"Уже вчера звонили турагенты, с которыми мы работаем, из разных городов России, спрашивали, что у нас происходит, им также звонят их клиенты, интересуются. Еще вчера люди перестали бронировать отдых в Абхазии", - отметила Калягина.

По прогнозам президента "Абхазского союза туризма", туристический сезон должен был быть очень хорошим.

"Мы боремся за каждого туриста со многими странами, и при этом допускаем такие колоссальные ошибки - мы почему-то начинаем все массовые брожения именно летом, перед сезоном. Мы прежде всего хотим поддерживать имидж республики. Второе, мы хотим, чтобы к нам приехали туристы, по одной простой причине - если летом не приехали туристы, мы все знаем, как это влияет на всю республику", - добавила Калягина.

Президент "Абхазского союза туризма" подчеркнула, что независимо от того, как складывается ситуация, туристам ничего не угрожает, любые внутренние события в республике, направленные на разрешение внутренних проблем, никак не должны сказаться на туристах, уверяет Калягина.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе села Бзыбь и Тамыш, заблокировав автомобильное движение. Позже митингующие разблокировали эти участки дороги, заявив, что акция имела предупредительный характер.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.