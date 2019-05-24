Сафонов: стресс на работе становится причиной инсультов и инфарктов

Стресс на рабочем месте и постоянные перегрузки все чаще становятся причиной развития инсультов, инфарктов и глобальных сбоев в эндокринной системе, говорит проректор Академии труда и социальных отношений РФ Александр Сафонов.

Если раньше главной проблемой для человека на рабочем месте были плохие условия труда и несоблюдение условий техники безопасности, то с развитием технологий негативное влияние на здоровье в основном оказывает так называемая "стрессовая нагрузка", рассказал проректор Академии труда и социальных отношений РФ Александр Сафонов.

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"Мы проводили исследования в прошлом году о том, что произойдет со здоровьем и как среагирует рынок труда, если повышать пенсионный возраст, и показатели, к сожалению, оказались очень плачевными, потому что к 50 годам 50% имеет уже как минимум одно заболевание, чаще эндокринное", — рассказал Сафонов.

Многие страховые и медицинские компании на Западе уже назвали стресс, который человек получает на своем рабочем месте, чумой XXI века. По словам экспертов, психологическое перенапряжение может происходить по разным причинам — здесь сказываются и перегрузки, и неправильные взаимоотношения руководителя с подчиненными.

"Психосоматические заболевания возникают, когда мы перерабатываем, постоянно сидя за компьютером, не чередуем время работы и время отдыха, когда нарушаются биологические часы из-за работы по ночам. Все это усиливает развитие психосоматических заболеваний, на которые человек просто не обращает внимания", — сказал Сафонов.

Такая ситуация приводит к тому, что у человека начинает возникать предрасположенность к инсультам, инфарктам, сбоям эндокринной системы. Кроме того, у человека начинается профессиональное выгорание, и он не может восстановить свою работоспособность даже после того, как отправится в отпуск.

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