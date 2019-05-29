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Вячеслав Аблотия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аблотия о дубляже фильмов: если сюжет интересный, то язык "вкрапляется в мозг"

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Режиссер, актер, директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в эфире радио Sputnik почему решил перевести на абхазский итальянскую комедию.

В киностудии "Абхазфильм" на абхазском языке заговорили персонажи итальянской комедии "Закону тут не место".

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я всегда ищу хорошие фильмы, чтобы они хорошо ложились на абхазский язык. В Министерстве экономики предложили  сделать этот фильм ( "Закону тут не место" - ред.), потому что очень похоже на нашу жизнь, один в один. Как мы себя ведем, наше обстановка, связанная с выборами, вопрос мусора, то, что происходит у нас, отражено в фильме. Если фильм интересный, естественно, зритель смотрит и сюжет, и заодно фильм "вкрапляет ему в мозг"  абхазский язык. Диалоги  в фильме очень живые, интересные, думаю, покажем зрителям в начале июня", - сказал Аблотия.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Работа над дубляжом итальянской комедии "Закону тут не место" завершена. Показ фильма режиссер Вячеслав Аблотия планирует в первых числах июня.

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Теги:
Вячеслав Аблотия


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