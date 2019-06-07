Гаделия о первом концерте органа и саксофона: открыл новые грани

Органист Лука Гаделия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своем первом опыте игры в ансамбле с саксофоном во время концерта "Шедевры эпох: орган, голос, саксофон".

6 июня в Малом зале Московской консерватории состоялся концерт "Шедевры эпох: орган, голос, саксофон" с участием органиста Луки Гаделия, сопрано Кристины Эшба и саксофониста Сергея Говорова.

Как рассказал Лука Гаделия Sputnik Абхазия, для него это был первый опыт игры в ансамбле с саксофоном.

"Необычно и ужасно интересно работать, репетировать, потому что и орган, и саксофон – это духовые инструменты: орган самый древний инструмент, а саксофон, можно сказать, самый юный, он появился в конце 19 века. Это два инструмента, которые с одной стороны в одной плоскости, но в то же время совершенно из разных звуковых образов. Эта работа мне очень многое дала и открыла новые грани. Конечно, работа с таким музыкантом очень развивает. Сергей Говоров - прекрасный саксофонист, он и классическую музыку играет, и джазовую", - рассказал Гаделия.

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Музыкант отметил, что публика очень тепло приняла их концерт.

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